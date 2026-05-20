В Москве-Сити появится небоскреб в стиле оригами

В Москве-Сити построят новый небоскреб высотой почти 250 м
В Москве-Сити построят новый небоскреб. Об этом рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, передает ТАСС.

По его словам, 52-этажное здание в 1-м Красногвардейском проезде будет высотой 248,6 м. Фасады будут выполнены в оригинальной волнообразной пластике — остекление стилизуют под японское оригами. В здании, помимо офисов, откроют торговую галерею, а на верхних этажах разместят панорамный ресторан с прозрачной кровлей и террасами.

Власти Москвы утвердили архитектурный проект, отметил Овчинский.

В настоящее время, согласно данным на сайте «Москвы-сити», самым высоким из небоскребов ансамбля является башня One Tower (444 м). Комплекс обладает уникальной архитектурой: так, башня «Эволюция» имеет спиралевидную форму, в результате панорама Москвы отражается в ней вертикально, а небоскреб «Меркурий» кажется золотым из-за специального напыления на стеклах.

До этого РЖД выставили одно из зданий комплекса на торги — установив цену в 280 млрд рублей.

Ранее стало известно, что в Москве построят комплекс имени Иосифа Кобзона.

 
