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В Москве построят многофункциональный комплекс имени Иосифа Кобзона

«РГ»: в Москве утвердили концепцию башни будущего комплекса Kobzon City
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Москве утвердили архитектурно-градостроительную концепцию 18-этажной башни Melody Tower — первой очереди многофункционального комплекса имени Иосифа Кобзона, который будет построен в центре столицы в 2028 году. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

В публикации отмечается, что комплекс, в который войдет музыкальный театр, планируют построить на Бауманской улице на участке площадью 0,77 га. Башню возведут в две очереди суммарной поэтажной площадью 59,8 тысячи кв. м. 

В основу архитектурной концепции легли музыкальные образы, рассказал первый заместитель председателя ведомства Сергей Кузнецов

До этого внучка певца Иосифа Кобзона вышла замуж. 24-летняя Мишель Рапопорт поделилась в соцсетях первыми кадрами с важного события в жизни.

Невеста показала свои утренние сборы перед приездом жениха, встречу с возлюбленным и моменты с основного торжества, на которое собралось большое количество гостей.

Ранее в Москве на мемориале Иосифу Кобзону организовали наркошоп.

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