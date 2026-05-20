В Москве мужчину задержали по делу о найденной в диване без признаков жизни соседке

Правоохранители задержали одного из мужчин, которых подозревают в жестокой расправе над соседкой по квартире в Москве. Об этом сообщает «112».

По данным Telegram-канала, изначально предполагалось, что с ножом на женщину напал один иностранец. Позже выяснилось, что к этому причастен еще один сосед.

«Его задержали, проводятся следственные действия», – сообщается в публикации.

Первому мужчине уже предъявили обвинения заочно, так как сейчас он находится на территории другой страны.

О произошедшем стало известно накануне. 33-летняя женщина, жившая с тремя мужчинами-соседями по квартире, перестала выходить на связь c сестрой.

Это обеспокоило родственницу, поэтому она прибыла на место. Там ее не нашли, но во время второго визита выяснилось, что пострадавшую изрезали, завернули в пакет, обмотали скотчем и бросили в диване. К этому моменту главный подозреваемый уехал в другую страну. Сестра обратилась в полицию.

Ранее россиянин расправился с подругой, привязал к ней бетонный блок и бросил в реку.

 
