В Москве мигрант убил соседку по квартире, спрятал в диван и уехал в другую страну

Жителя Москвы подозревают в жестокой расправе над 33-летней соседкой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
О произошедшем стало известно после того, как в профильные органы обратилась сестра умершей. Она пыталась дозвониться до родственницы, но та в течение десяти дней не отвечала.
Члены семьи убитой отправились в квартиру, которую та снимала с тремя незнакомцами, но там ее найти не удалось. Позже им снова удалось попасть в жилье, где они осмотрели мебель.
«Тело погибшей с множественными ранениями, завернутое в полиэтилен и перемотанное скотчем, нашли в диване», – сообщается в публикации.
На месте также обнаружили три ножа и другие улики. Что именно произошло, не уточняется.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. По данным Telegram-канала, женщину убил ее сосед. К моменту, когда ее нашли, подозреваемый уже скрылся за границей. На данный момент его ищут.
Ранее в Ленобласти нашли расфасованное по пакетам человеческое тело.