Россиянин убил подругу, привязал к ее телу бетонный блок и утопил в реке

В Челябинской области задержали 54‑летнего жителя Башкирии по подозрению в убийстве знакомой. Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

Тело 42‑летней жительницы деревни Куватово Баймакского района было найдено 10 мая на берегу реки Урал вблизи поселка Гранитный. Женщину искали с ноября 2025 года, когда она, по словам супруга, уехала, чтобы отвезти сына в больницу, и не вернулась.

По версии следствия, вечером 10 ноября обвиняемый встретился с потерпевшей в автомобиле, между ними возник конфликт на почве ревности, и он задушил женщину, а затем обвязал ее тело металлической цепью, прикрепив к ней бетонный шлакоблок, и сбросил в воду.

Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), а суд уже избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает сбор и фиксацию доказательств.

