Суд вынес приговор таксистам, усыплявшим и грабившим бойцов СВО в Шереметьево

В Подмосковье прошел суд над бандой таксистов, воровавших деньги в Шереметьево
Руслан Кривобок/РИА Новости

Химкинский городской суд Московской области приговорил четверых таксистов, обвиняемых в похищении денег у пассажиров, в том числе бойцов СВО, в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает РИА Новости.

«Подсудимым назначено наказание в виде реального лишения свободы — на сроки от 10 до 17 лет», — сообщил корреспондент из зала суда.

Уточняется, что Бониамин Махмудов, Темур Шехоян, Ренат Хусаинов и Илья Павлов работали таксистами, в аэропорту «Шереметьево» они предлагали пассажирам жидкость, в которой содержались седативно-снотворные препараты, и когда они засыпали — злоумышленники грабили их.

При этом они выбирали именно участников спецоперации, которые прибывали в «Шереметьево», рассказали следователи.

Кроме того, фигуранты завышали цены на поездки, а за отказ платить — угрожали расправой. В сговоре с сотрудниками правоохранительных органов подсудимые также под угрозами навязывали людям услуги проживания в гостинице или помощи в покупке авиабилетов.

