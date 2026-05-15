Россиян предупредили о рисках при поездках на нелегальных такси

Криминолог Становов: водители нелегальных такси могут обманывать пассажиров
Пассажир, воспользовавшийся услугами нелегального такси и не заказавший автомобиль через специальный сервис, может столкнуться с обманом. Особенно часто жертвами таких схем оказываются посетители аэропортов. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредил криминолог, автор книги «Записки старого сыщика» Валентин Становов.

«На подходах к вокзалу или аэропорту подходит таксист и называет привлекательную цену, допустим, 2 тысячи рублей. Однако уже в салоне выясняется, что это плата только за посадку, а каждый километр оценивается дополнительно — например, в 200 рублей. Итог — 15 тысяч рублей», — объяснил специалист.

Для того чтобы не стать жертвой подобного обмана, эксперт посоветовал использовать для заказа такси только официальные приложения, в которых указана фиксированная стоимость всей поездки.

Помимо этого, по словам эксперта, пик туристического сезона в аэропортах увеличивается число краж. Злоумышленники похищают у пассажиров смартфоны, кошельки и даже багаж, ориентируясь на «слепые зоны» камер видеонаблюдения или используя предметы для перекрытия обзора устройства видеофиксации.

Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика», эксперт рынка TechNet НТИ Тимофей Воронин до этого предупреждал, что в мае мошенники начали обзванивать россиян, выдавая себя за коллекторов и приставов. При этом злоумышленники активно атакуют как людей, которые когда-то были должниками, так и их родственников.

Ранее мошенники начали распространять фейковые мессенджеры среди россиян.

 
