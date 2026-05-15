Россиян предупредили о рисках при поездках на нелегальных такси

Пассажир, воспользовавшийся услугами нелегального такси и не заказавший автомобиль через специальный сервис, может столкнуться с обманом. Особенно часто жертвами таких схем оказываются посетители аэропортов. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредил криминолог, автор книги «Записки старого сыщика» Валентин Становов.

«На подходах к вокзалу или аэропорту подходит таксист и называет привлекательную цену, допустим, 2 тысячи рублей. Однако уже в салоне выясняется, что это плата только за посадку, а каждый километр оценивается дополнительно — например, в 200 рублей. Итог — 15 тысяч рублей», — объяснил специалист.

Для того чтобы не стать жертвой подобного обмана, эксперт посоветовал использовать для заказа такси только официальные приложения, в которых указана фиксированная стоимость всей поездки.

Помимо этого, по словам эксперта, пик туристического сезона в аэропортах увеличивается число краж. Злоумышленники похищают у пассажиров смартфоны, кошельки и даже багаж, ориентируясь на «слепые зоны» камер видеонаблюдения или используя предметы для перекрытия обзора устройства видеофиксации.

