Названы самые популярные у россиян направления для путешествий в июне

«Купибилет»: в июне россияне планируют поездки в Калининград и Стамбул

В июне 2026 года российские туристы чаще всего выбирают для путешествий Калининград и Стамбул. Об этом газете «Известия» сообщили аналитики сервиса билетных лазеек «Купибилет».

«В июне россияне традиционно выбирают более теплые направления с комфортной погодой и удобной логистикой. При этом заметно растет интерес не только к пляжным курортам, но и к городским направлениям для коротких путешествий», — подчеркнули специалисты.

В сервисе рассказали, что лидером среди внутренних направлений в июне оказался Калининград, на который пришлось примерно 50% всех перелетов по России. Второе место в топе популярных мест для отдыха занял Сочи с долей около 21%, а на третьей строчке расположилась Махачкала, поездку в которую планируют около 10% туристов.

Помимо этого, в топ-5 самых востребованных направлений в стране вошли Минеральные Воды с долей примерно 8% бронирований и Санкт-Петербург, куда поедут 6% путешественников.

Аналитики добавили, что среди зарубежных направлений лидером июня этого года стал Стамбул, который выбрали около 38% российских туристов, планирующих отдых за границей. Вторым по популярности городом оказалась Анталья с долей 14%, а третье место занял Ереван — 12% бронирований. Среди пяти самых востребованных зарубежных направлений также оказались Нячанг (11%) и Белград (8%).

Ранее были названы самые недорогие направления для отдыха на море летом 2026 года.