В Бурятии задержали владельца и водителя перевернувшейся на Байкале аэролодки

В Бурятии задержали судоводитель и владелец лодки, перевернувшейся с туристами на Байкале. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России ‹...› задержаны судоводитель и владелец судна. ‹...› Обвиняемые признали вину», — говорится в сообщении.

Фигурантам уголовного дела были предъявлены обвинения по двумя статьям — ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В СК отметили, что владелец лодки не поставил ее на учет и допустил к управлению им человека, не имеющего на то соответствующих прав.

По информации следствия, 19 мая на Байкале перевернулась аэролодка с туристами на борту, в результате чего в воде оказались находившиеся на судне 17 человек, среди них также был ребенок, при том что максимальная вместимость лодки составляла 12 пассажиров. В результате произошедшего пятерых спасти не удалось.

Сообщалось, что изначально в программу тура не входило путешествие по Байкалу, но его организовали якобы за дополнительную плату. Известно также, что на пассажирах не были надеты специальные жилеты.

Ранее в минздраве рассказали о состоянии пассажиров с опрокинувшегося катера на Байкале.

 
