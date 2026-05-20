В Перу землетрясение разрушило часть кладбища, признанного культурным наследием

Землетрясение произошло на юге Перу, пострадали десятки человек. Об этом сообщает Национальный сейсмологический центр.
Подземные толчки магнитудой 6,1 зафиксированы в 41 км к югу от города Ика. Очаг залегал на глубине 81 км, толчки ощутили даже в столице — Лиме.
Позднее — 19 и 20 мая — еще два землетрясения зафиксировали также в регионе Ика — менее выраженной магнитудой.
По информации министра обороны страны Амадео Флореса, 27 человек получили ранения, данных о погибших пока нет.
В результате землетрясений были повреждены жилые дома и здание Технологического университета Перу.
Кроме того, сообщает портал RPP, на кладбище Сараха в районе Сен-Бенито из-за подземных толчков обрушилась стена с надгробиями. Отмечается, что стена является частью старого кладбища, которое считается культурным наследием Ики.
