В Перу землетрясение разрушило часть кладбища, признанного культурным наследием

В Перу 27 человек пострадали в результате землетрясения

Землетрясение произошло на юге Перу, пострадали десятки человек. Об этом сообщает Национальный сейсмологический центр.

Подземные толчки магнитудой 6,1 зафиксированы в 41 км к югу от города Ика. Очаг залегал на глубине 81 км, толчки ощутили даже в столице — Лиме.

Позднее — 19 и 20 мая — еще два землетрясения зафиксировали также в регионе Ика — менее выраженной магнитудой.

По информации министра обороны страны Амадео Флореса, 27 человек получили ранения, данных о погибших пока нет.

В результате землетрясений были повреждены жилые дома и здание Технологического университета Перу.

Кроме того, сообщает портал RPP, на кладбище Сараха в районе Сен-Бенито из-за подземных толчков обрушилась стена с надгробиями. Отмечается, что стена является частью старого кладбища, которое считается культурным наследием Ики.

До этого сильное землетрясение произошло на юге Китая, после которого эвакуировали более 7 тысяч человек.

Ранее ученые нашли новый способ предсказывать мощные землетрясения.