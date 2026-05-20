В Австралии озаботились мерами поддержки в связи с ростом случаев дифтерии

Правительство Австралии разрабатывает меры поддержки в связи со стремительным ростом заболеваемости дифтерией в стране. Об этом сообщает австралийский телеканал ABC.

Одна из самых масштабных вспышек дифтерии за всю историю Австралии зафиксирована в стране: первые случаи заболевания выявили на Северной территории, и теперь инфекция распространяется и на другие штаты.

Как передает ABC, федеральное правительство готовит пакет мер поддержки в связи с дифтерией после того, как было зарегистрировано более 220 случаев заболевания.

По информации журналистов, для борьбы со вспышкой дифтерии задействованы все ресурсы федерального и региональных правительств, при этом федеральные власти также разрабатывают пакет мер поддержки, направленный на повышение уровня вакцинации против заболевания.

19 мая министр здравоохранения Австралии Марк Батлер заявил, что в Австралии впервые за почти десять лет зарегистрирован случай, когда заболевший дифтерией человек не выжил в Северной территории, откуда инфекция распространилась на Западную Австралию, Квинсленд и Южную Австралию.

