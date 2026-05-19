В Австралии распространяется почти забытая с ХХ века опасная болезнь

Минздрав Австралии сообщил о первом летальном исходе дифтерии за почти 10 лет
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

В Австралии впервые за почти десять лет зарегистрирован случай, когда заболевший дифтерией человек не выжил, — в Северной территории, откуда инфекция распространилась на Западную Австралию, Квинсленд и Южную Австралию. Почти все случаи заболевания в Северной территории приходятся на коренное население, сообщает news.com.au со ссылкой на министра здравоохранения Марка Батлера.

С момента начала вспышки в Северной территории зарегистрировано 133 случая заражения. В Западной Австралии выявлено 79 случаев, в Южной Австралии — шесть, в Квинсленде — пять.

Батлер заявил, что его ведомство совместно с властями Северной территории и организациями, контролируемыми аборигенами, наращивает усилия по вакцинации, поскольку взрослым необходимо получать бустер каждые пять лет.

Главный медицинский сотрудник Центральной австралийской службы здоровья аборигенов Джон Боффа сообщил, что еженедельно регистрируется около 15–20 новых случаев дифтерии, но этот показатель постепенно снижается. По его словам, уровень первичной вакцинации в регионе хороший, но многие не делают повторные прививки. Между тем рекомендуемый интервал между бустерами для групп повышенного риска заражения сокращен с 10 до 5 лет.

Доктор Боффа предупредил, что риск заражения есть везде, и призвал всех с болью в горле или изъязвлениями на коже немедленно обращаться в клиники для взятия мазка.

Дифтерия — бактериальная инфекция, поражающая слизистые носа и горла, а также кожу. Ее симптомы включают серую пленку в горле, боль, отек желез, лихорадку и затрудненное дыхание. При отсутствии своевременной вакцинации возможны серьезные осложнения, но болезнь поддается лечению медикаментами.

