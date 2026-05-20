Москвича поймали в метро за съемкой женщины под юбкой

В Москве мужчину арестовали за съемку пассажирки под юбкой

Жителя Москвы арестовали за съемку женщины в метро. Об этом https://t.me/ostorozhno_novosti/49919https://t.me/ostorozhno_novosti/49919 «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, женщина по имени Дарья вместе с семьей отправилась на спектакль. В подземке муж заметил, что незнакомец снимает Дарью под юбкой с помощью камеры, расположенной на рюкзаке. В результате мужчина передал пассажира полиции.

После задержания в телефоне «оператора» обнаружили фото женщины. В беседе с сотрудниками правоохранительных органов он якобы заявил, что видел подобные ролики в соцсетях и решил повторить.

Во время судебного заседания мужчина рассказал, что не хотел снимать Дарью, а камера на самом деле является эндоскопом.

«Прибор он якобы вез для ремонта своего автомобиля – такие видеоэндоскопы используют в труднодоступных местах», – сообщается в публикации.

В результате суд признал фигуранта виновным в мелком хулиганстве. Его отправили под арест на 15 суток.

Как рассказал адвокат Сергей Жорин в комментарии для «Газета.ru», за съемку женщин в метро также могут привлечь по статье о неприкосновенности частной жизни. Фигурант может получить до двух лет лишения свободы.

