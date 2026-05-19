Юрист рассказал, что грозит за скрытую съемку женщин в транспорте

Адвокат Жорин: за съемку девушек под юбкой в метро можно получить до двух лет

За умышленные съемки интимных частей тела женщины без ее согласия может грозить штраф, принудительные работы и даже лишение свободы до двух лет. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат Сергей Жорин.

«В российском законодательстве отдельной статьи «за апскертинг» нет, но наиболее рабочая квалификация — ст. 137 УК РФ: нарушение неприкосновенности частной жизни. Если человек умышленно снимает интимные части тела женщины без ее согласия, даже в общественном месте, это можно рассматривать как незаконное собирание сведений о частной жизни, составляющих личную тайну. Верховный суд разъяснял, что «собирание» сведений о частной жизни может происходить любым способом, в том числе через личное наблюдение с фиксацией на фото или видеосредства», — пояснил Жорин.

По этой статье предусмотрен штраф до 200 000 рублей, обязательные работы, исправительные работы, принудительные работы, арест либо лишение свободы до двух лет.

Наказание может также грозить по ст. 138.1 УК РФ— если для съемки использовалась специальная скрытая камера, а не обычный смартфон или бытовой гаджет.

«Статья 242 УК РФ — незаконное изготовление и оборот порнографических материалов. Теоретически может обсуждаться, если запись признают порнографическим материалом и будет доказано незаконное изготовление или распространение. По базовому составу санкция — штраф от 100 000 до 300 000 рублей, принудительные работы или лишение свободы до двух лет. Но на практике это зависит от содержания записи, экспертизы и обстоятельств распространения», — пояснил Жорин.

Юрист добавил, что, если потерпевшей меньше 18 лет, возможна проверка уже по статьям о материалах с изображением несовершеннолетних, включая ст. 242.1 УК РФ, где санкции значительно строже.

«Плюс остается гражданско-правовой блок. В соответствии со ст. 152.2 ГК РФ без согласия гражданина не допускается сбор, хранение, распространение и использование информации о его частной жизни. То есть потерпевшая может требовать удаления материалов, запрета распространения и компенсации морального вреда», — констатировал Жорин.

До этого в московском метро задержали мужчину за попытку скрытой видеосъемки под платьем женщины. Об инциденте сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

На мужчину, в рюкзаке которого находился черный пакет со скрытой камерой, объектив которой был направлен под платье москвички, обратил внимание ее муж. Он задержал нарушителя и передал сотрудникам полиции.

