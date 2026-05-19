Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Общество

Юрист рассказал, что грозит за скрытую съемку женщин в транспорте

Адвокат Жорин: за съемку девушек под юбкой в метро можно получить до двух лет
Shutterstock

За умышленные съемки интимных частей тела женщины без ее согласия может грозить штраф, принудительные работы и даже лишение свободы до двух лет. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат Сергей Жорин.

«В российском законодательстве отдельной статьи «за апскертинг» нет, но наиболее рабочая квалификация — ст. 137 УК РФ: нарушение неприкосновенности частной жизни. Если человек умышленно снимает интимные части тела женщины без ее согласия, даже в общественном месте, это можно рассматривать как незаконное собирание сведений о частной жизни, составляющих личную тайну. Верховный суд разъяснял, что «собирание» сведений о частной жизни может происходить любым способом, в том числе через личное наблюдение с фиксацией на фото или видеосредства», — пояснил Жорин.

По этой статье предусмотрен штраф до 200 000 рублей, обязательные работы, исправительные работы, принудительные работы, арест либо лишение свободы до двух лет.

Наказание может также грозить по ст. 138.1 УК РФ— если для съемки использовалась специальная скрытая камера, а не обычный смартфон или бытовой гаджет.

«Статья 242 УК РФ — незаконное изготовление и оборот порнографических материалов. Теоретически может обсуждаться, если запись признают порнографическим материалом и будет доказано незаконное изготовление или распространение. По базовому составу санкция — штраф от 100 000 до 300 000 рублей, принудительные работы или лишение свободы до двух лет. Но на практике это зависит от содержания записи, экспертизы и обстоятельств распространения», — пояснил Жорин.

Юрист добавил, что, если потерпевшей меньше 18 лет, возможна проверка уже по статьям о материалах с изображением несовершеннолетних, включая ст. 242.1 УК РФ, где санкции значительно строже.

«Плюс остается гражданско-правовой блок. В соответствии со ст. 152.2 ГК РФ без согласия гражданина не допускается сбор, хранение, распространение и использование информации о его частной жизни. То есть потерпевшая может требовать удаления материалов, запрета распространения и компенсации морального вреда», — констатировал Жорин.

До этого в московском метро задержали мужчину за попытку скрытой видеосъемки под платьем женщины. Об инциденте сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

На мужчину, в рюкзаке которого находился черный пакет со скрытой камерой, объектив которой был направлен под платье москвички, обратил внимание ее муж. Он задержал нарушителя и передал сотрудникам полиции.

Ранее россиян предупредили о последствиях отказа показывать содержимое смартфона на границе.

 
Теперь вы знаете
«Болезнь X». Какие эпидемии угрожают России и миру и есть ли шанс защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!