В московском метро мужчина тайно снимал девушку во время поездки

Девушка обвинила одного из пассажиров метро в съемке без ее согласия. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Инцидент произошел на фиолетовой ветке. Как рассказала сама пострадавшая по имени Татьяна, на станции «Полежаевская» она заметила мужчину, который, очевидно, снимал ее на камеру.

Россиянка решила разобраться в ситуации и подошла к пассажиру. Мужчина якобы продемонстрировал ей галерею на телефоне и заявил, что ее фото и видео там нет. Сам «оператор», по словам Татьяны, сильно нервничал.

В ситуацию вмешалась другая пассажирка и заявила, что неизвестный снимал ее с помощью какого-то приложения, название которого она не рассмотрела. Факт съемки подтвердили и другие люди, находившиеся в вагоне.

В результате мужчина вышел на станции «Щукинская». Как рассказала сама Татьяна, у нее случилась паническая атака. Из-за съемки она планирует обратиться в полицию. Она предполагает, что незнакомец мог так фотографировать не ее одну.

Ранее пьяный зацепер проехался на хвосте поезда в метро Москвы.

 
