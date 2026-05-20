Стали известны подробности о падении человека на рельсы в московском метро

В метро Москвы студент не выжил, попав под поезд на станции «Белорусская»

В московском метро под колеса поезда попал 20-летний студент. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, молодой человек находился на платформе станции «Белорусская» и ждал состав. В какой-то момент он не удержался и упал на рельсы, под приближающийся поезд.

«Сотрудники метро немедленно сняли напряжение с контактного рельса и вызывали скорую помощь», – сообщается в публикации.

Специалисты прибыли на место, но спасти мужчину не смогли.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, студента никто не толкал.

О человеке на путях одной из станций Замоскворецкой линии сообщили в пресс-службе дептранса Москвы ранее. Ситуация повлияла на движение транспорта. На участке от «Театральной» до «Сокола» поезда некоторое время не ходили, но спустя менее получаса движение восстановили.

Ранее пенсионерку, толкнувшую девочку под поезд в московском метро, признали невменяемой.