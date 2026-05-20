Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Стали известны подробности о падении человека на рельсы в московском метро

В метро Москвы студент не выжил, попав под поезд на станции «Белорусская»
Алексей Куденко/РИА Новости

В московском метро под колеса поезда попал 20-летний студент. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, молодой человек находился на платформе станции «Белорусская» и ждал состав. В какой-то момент он не удержался и упал на рельсы, под приближающийся поезд.

«Сотрудники метро немедленно сняли напряжение с контактного рельса и вызывали скорую помощь», – сообщается в публикации.

Специалисты прибыли на место, но спасти мужчину не смогли.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, студента никто не толкал.

О человеке на путях одной из станций Замоскворецкой линии сообщили в пресс-службе дептранса Москвы ранее. Ситуация повлияла на движение транспорта. На участке от «Театральной» до «Сокола» поезда некоторое время не ходили, но спустя менее получаса движение восстановили.

Ранее пенсионерку, толкнувшую девочку под поезд в московском метро, признали невменяемой.

 
Теперь вы знаете
Дешево, но с нюансами. Как купить субсидированные билеты и что о них нужно знать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!