Поезда не ходят на участке зеленой ветки метро из-за человека на пути

Дептранс: поезда не ходят от «Театральной» до «Сокола» из-за человека на пути

В Москве на участке Замоскворецкой линии метро от станции «Театральная» до «Сокола» приостановили движение поездов. Об этом сообщает в пресс-службе столичного дептранса.

Уточняется, что в обратном направлении составы следуют с увеличенным интервалом. График нарушен из-за человека на путях. По информации агентства «Москва», это инцидент произошел на станции «Белорусская». О состоянии пострадавшего пока неизвестно.

По состоянию на 14:22 мск движение на Замоскворецкой линии восстановлено и вводится в график.

24 апреля в метро Москвы мужчина, засмотревшись в телефон, не заметил, что платформа закончилась и упал на рельсы. Инцидент произошел на станции «Красносельская» Сокольнической линии. Благодаря действиям машиниста удалось избежать трагедии. Он успел остановить прибывающий поезд.

2 апреля в московском метро пьяный 27-летний мужчина спустился на пути прямо перед поездом на станции «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии. Машинист обратил внимание на пассажира и смог своевременно притормозить.

Ранее на серой ветке московского метро произошел сбой из-за человека на путях.