В детской поликлинике на Кубани через несколько дней после потопа произошел пожар

В Центральной детской поликлинике в станице Павловской Краснодарского края произошел пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

По словам очевидцев, очаг возгорания был в кабинете педиатра. Они почувствовали сильный запах горелого пластика. Всех посетителей поликлиники эвакуировали. Официально информация о пожаре не подтверждалась.

14 мая Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что в этой же поликлинике в станице Павловской произошел потоп. Причиной стали сильные ливни в населенном пункте. Предварительно, внутрь здания хлынула вода из-за сломанной системы отвода стоков с крыши.

По данным канала, поликлинику начали строить в 2022 году. Стоимость работ превысила 1 млрд рублей, две трети из этой суммы были выделены из регионального бюджета. В публикации указали, что работы на объекте были выполнены с несоблюдением графика и несоответствием качества строительства.

Открытие медучреждения состоялось в феврале 2026 года. Тогда губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену и оснащена по последнему слову техники.

