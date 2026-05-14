На Кубани затопило детскую поликлинику, в открытии которой участвовал Путин

В Краснодарском крае затопило открытую в феврале поликлинику за 1 млрд рублей

Единственная детская поликлиника в станице Павловской в Краснодарском крае оказалась затоплена. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как рассказали местные жители, накануне в населенном пункте прошли ливни. Только на следующий день сотрудники медучреждения обнаружили, что здание получило повреждения на фоне непогоды.

«Вода поднялась до второго этажа. Предварительно, внутрь здания хлынула вода из-за сломанной системы отвода стоков с крыши», — говорится в материале.

По данным авторов публикации, поликлинику начали строить в 2022 году. Стоимость работ превысила 1 млн рублей, две трети от этой суммы были выделены из регионального бюджета.

«На объекте зафиксировали несоблюдение графика и несоответствие качества строительных работ», — подчеркивается в тексте.

Из него следует, что открытие медучреждения состоялось в феврале текущего года. В том числе в церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин, присоединившийся по видеосвязи. Тогда губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал главе государства, что поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену и оснащена по последнему слову техники.

