Суд арестовал мужчину, угрожавшего ножом полицейским в Москве

Telegram-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

В Москве заключили под стражу мужчину, который ножом угрожал сотрудникам МВД. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Мещанский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 июля 2026 года в отношении Хайруллина Артура, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — говорится в сообщении.

По версии следствия, днем накануне в ответ на требование правоохранителей о прекращении нарушения общественного порядка достал нож и стал угрожать силовикам. Подчеркивается, что в результате мужчина ранил одного из полицейских.

До этого в Санкт-Петербурге против подростка, который нанес своему знакомому десятки ударов ножом, возбудили уголовное дело. По данным следствия, конфликт между юношами произошел в ресторане быстрого питания на Выборгском шоссе и продолжился на улице рядом с заведением. 17-летний подросток не менее 23 раз ударил знакомого ножом в живот и руки.

После нападения фигурант ушел с места происшествия и оставил оппонента истекать кровью. Пострадавший выжил — он в больнице.

Ранее в Подмосковье мужчина с мачете напал на соседского сенбернара.

 
