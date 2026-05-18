В Петербурге возбудили дело после нападения подростка с ножом на юношу

СК: на подростка из Петербурга завели дело после нападения с ножом на знакомого

В Санкт-Петербурге против подростка, который нанес своему знакомому десятки ударов ножом, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

По данным следствия, конфликт между юношами произошел в ресторане быстрого питания на Выборгском шоссе и продолжился на улице рядом с заведением. 17-летний подросток не менее 23 раз ударил знакомого ножом в живот и руки.

После нападения фигурант ушел с места происшествия и оставил оппонента истекать кровью. Он посчитал, что потерпевший не переживет полученных ранений. Однако тот выжил и попал в больницу — за его жизнь борются врачи.

Самого нападавшего задержали по горячим следам. Ему предъявили обвинение по статье о покушении. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

