Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Петербурге возбудили дело после нападения подростка с ножом на юношу

СК: на подростка из Петербурга завели дело после нападения с ножом на знакомого

В Санкт-Петербурге против подростка, который нанес своему знакомому десятки ударов ножом, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

По данным следствия, конфликт между юношами произошел в ресторане быстрого питания на Выборгском шоссе и продолжился на улице рядом с заведением. 17-летний подросток не менее 23 раз ударил знакомого ножом в живот и руки.

После нападения фигурант ушел с места происшествия и оставил оппонента истекать кровью. Он посчитал, что потерпевший не переживет полученных ранений. Однако тот выжил и попал в больницу — за его жизнь борются врачи.

Самого нападавшего задержали по горячим следам. Ему предъявили обвинение по статье о покушении. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

До этого Росгвардия Петербурга задержала напавшего с ножом на подростка в парке в Колпино. Юноша катался в парке на велосипеде с друзьями. Внезапно взрослый посетитель парка резко дернулся в его сторону. Юноша остановился и сделал мужчине замечание, а тот достал из кармана нож и начал угрожать.

Ранее в Подмосковье мужчина с мачете напал на соседского сенбернара.

 
Теперь вы знаете
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его «поднимать»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!