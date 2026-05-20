Главе сети АЗС в Пятигорске, где произошел взрыв, назначили домашний арест

Telegram-канал «Пятигорск не спит»

Директору сети автозаправочных станций (АЗС) в Пятигорске, на которой произошел взрыв, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщается в официальном сообществе судов Ставропольского края в соцсети «ВКонтакте».

«Пятигорским городским судом Ставропольского края рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гр. С., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — сказано в сообщении.

По данным следствия, гражданин С., будучи директором и учредителем сети АЗС, допустил работу одной из автогазозаправочных станций, которая не соответствовала требованиям безопасности для жизни и здоровья людей. Из-за этого произошла утечка сжиженного углеводородного газа и последующий взрыв газовоздушной смеси, в результате чего находившиеся рядом с АГЗС люди получили телесные повреждения разной степени тяжести. Суд удовлетворил ходатайство следователя и назначил гражданину С. домашний арест сроком на 1 месяц 26 суток, то есть до 16 июля 2026 года.

Вечером 16 мая в Пятигорске произошел взрыв на АЗС. Площадь последующего за ним пожара составила 1 тыс. кв. м. Глава города заявил, что случившееся не связано с атакой беспилотников. По его словам, предварительной причиной стало нарушение техники безопасности.

Ранее стало известно о сильном пожаре на производственной площадке в Набережных Челнах.

 
