Московский зоопарк присоединился к спасению бегемотов Пабло Эскобара

Глобальное объединение зоологических учреждений (ГОЗУ) организовало операцию по спасению 80 бегемотов из Колумбии, потомков животных, которые принадлежали наркобарону Пабло Эскобару. Об этом сообщается в Telegram-канале Московского зоопарка.

Сейчас бегемоты находятся под угрозой массового уничтожения.

«Как всемирная природоохранная организация, мы обязаны сделать все возможное, чтобы предложить гуманную альтернативу», — заявила президент ГОЗУ и генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Сообщается, что ГОЗУ уже направило официальное обращение правительству Колумбии с просьбой заменить эвтаназию на переселение животных в аккредитованные учреждения по всему миру. В пресс-службе зоопарка отметили, что основную роль в этой кампании играет индийский центр спасения дикой природы «Вантара».

В конце апреля сын индийского миллиардера Анант Амбани предложил властям Колумбии принять бегемотов в свой центр спасения животных «Вантара» в штате Гуджарат. Он попросил приостановить решение об усыплении млекопитающих, которые нанесли серьезный урон экосистеме местных рек, и переместить их в постоянное убежище. По словам Амбани, специалисты центра подготовили план ветеринарного сопровождения отлова и транспортировки бегемотов с последующим созданием «целенаправленно спроектированной природной среды» для них — и все это предполагается осуществлять за счет Колумбии.

Уточняется, что стоимость вывоза одной особи за границу составляет около $3,5 млн.

Ранее в Колумбии разрешили охоту на «кокаиновых бегемотов» Эскобара.