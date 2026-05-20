Московский зоопарк присоединился к спасению бегемотов Пабло Эскобара

Московский зоопарк начал кампанию по спасению 80 бегемотов Пабло Эскобара
Глобальное объединение зоологических учреждений (ГОЗУ) организовало операцию по спасению 80 бегемотов из Колумбии, потомков животных, которые принадлежали наркобарону Пабло Эскобару. Об этом сообщается в Telegram-канале Московского зоопарка.

Сейчас бегемоты находятся под угрозой массового уничтожения.

«Как всемирная природоохранная организация, мы обязаны сделать все возможное, чтобы предложить гуманную альтернативу», — заявила президент ГОЗУ и генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Сообщается, что ГОЗУ уже направило официальное обращение правительству Колумбии с просьбой заменить эвтаназию на переселение животных в аккредитованные учреждения по всему миру. В пресс-службе зоопарка отметили, что основную роль в этой кампании играет индийский центр спасения дикой природы «Вантара».

В конце апреля сын индийского миллиардера Анант Амбани предложил властям Колумбии принять бегемотов в свой центр спасения животных «Вантара» в штате Гуджарат. Он попросил приостановить решение об усыплении млекопитающих, которые нанесли серьезный урон экосистеме местных рек, и переместить их в постоянное убежище. По словам Амбани, специалисты центра подготовили план ветеринарного сопровождения отлова и транспортировки бегемотов с последующим созданием «целенаправленно спроектированной природной среды» для них — и все это предполагается осуществлять за счет Колумбии.

Уточняется, что стоимость вывоза одной особи за границу составляет около $3,5 млн.

Ранее в Колумбии разрешили охоту на «кокаиновых бегемотов» Эскобара.

 
