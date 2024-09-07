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Суд в Колумбии разрешил охоту на «кокаиновых бегемотов» Эскобара

AFP: гиппопотамов из зверинца колумбийскго наркобарона признали угрозой экологии

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Depositphotos

Административный суд Кундинамарки в Колумбии распорядился принять меры по искоренению так называемых «кокаиновых бегемотов», некогда принадлежавших легендарному наркобарону Пабло Эскобару. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

Эскобар привез гиппопотамов в Колумбию в 1980-х годах для своего личного зоопарка. После того как знаменитого преступника ликвидировали в ходе перестрелки с полицией, звери сбежали с территории его поместья и поселились в дикой природе. Сегодня на свободе бродят около 166 двухтонных бегемотов.

Гиппопотамы неоднократно нападали на колумбийских рыбаков на реке Магдалена. Эксперты считают, что животные могут угрожать местной популяции ламантинов.

Несмотря на связанные с бегемотами проблемы, у них есть защитники среди экоактивистов, работников сферы туризма и местных жителей, считающих зверей членами своих сообществ.

В прошлом году Министерство охраны окружающей среды Колумбии уже объявляло о планах стерилизации части популяции и эвтаназии остальной части в рамках усилий по сдерживанию растущей численности бегемотов. Однако стерилизация проводилась медленно, а до эвтаназии дело так и не дошло. Планы вывезти гиппопотамов в Мексику, Индию или на Филиппины также провалились.

Согласно постановлению суда, Министерство охраны окружающей среды Колумбии должно будет решить проблему бегемотов Эскобара и восстановить экологический баланс в течение трех месяцев.

Ранее ученые выяснили, что во время бега бегемоты 15% времени проводят в «полете».

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