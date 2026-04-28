Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Сын индийского миллиардера придумал план спасения бегемотов Эскобара

Сын индийского миллиардера Амбани призвал Колумбию отдать ему бегемотов Эскобара
Puerto Triunfo's Fire Brigade

Сын индийского миллиардера Анант Амбани предложил взять на себя содержание знаменитых колумбийских «кокаиновых бегемотов» — потомков животных, которых в 1980-х годах привез в страну наркобарон Пабло Эскобар. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на обращение бизнесмена к правительству Колумбии.

«Эти 80 бегемотов не выбирали, где им родиться, и не создавали обстоятельств, с которыми они сейчас сталкиваются. Это живые существа, и если у нас есть возможность спасти их безопасным и гуманным способом, мы обязаны попытаться», — заявил бизнесмен.

Амбани попросил власти страны приостановить решение об усыплении этих млекопитающих, которые нанесли серьезный урон экосистеме местных рек. Вместо этого он предложил безопасный и научно обоснованный план, позволяющий переместить 80 бегемотов в постоянное убежище — его центр спасения животных Vantara в западном индийском штате Гуджарат.

Этот зоопарк позиционируется как один из крупнейших в мире центров по спасению дикой природы. Там содержат сотни слонов, 50 медведей, 160 тигров, 200 львов, 250 леопардов и 900 крокодилов.

Эксперты неоднократно высказывали опасения по поводу слишком большого количества животных в Vantara. В прошлом году центр стал мишенью протестов из-за доставки туда больного слона.

По словам Амбани, специалисты Vantara подготовили план ветеринарного сопровождения отлова и транспортировки бегемотов с последующим созданием «целенаправленно спроектированной природной среды» для них — и все это предполагается осуществлять за счет Колумбии.

Колумбийские бегемоты обитают на конфискованном у Эскобара и превращенном в тематический парк ранчо Наполес, они объявлены в стране инвазивным видом. Специалисты подсчитали, что стоимость вывоза одной особи за границу составляет около $3,5 млн.

Ранее колумбийский суд разрешил охоту на бегемотов Эскобара.

 
Теперь вы знаете
Эвакуация на российском курорте, плата за международный интернет-трафик и РКН против «Метода». Главное за 28 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!