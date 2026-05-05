Российским туристам назвали главное условие успешной поездки в Китай

В Китае очень развит внутренний туризм, поэтому россиянам, планирующим поездку туда, важно заранее выбрать правильное время, чтобы не оказаться среди толпы путешественников. Для комфортного отдыха планировать его следует с грамотным турагентом, который подскажет, какое время лучше выбрать, чтобы не сталкиваться на каждом шагу с гигантскими очередями, объяснил НСН гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

«Конечно, надо знать, когда и куда ехать. Не дай бог оказаться в Китае во время китайского Нового года. Вам покажется, что китайцев там гораздо больше, чем на самом деле. На обычный Новый год я там был, и мы стояли в очереди в Макао, чтобы перейти улицу», — пояснил эксперт, добавив, что, однако, на туробъектах череду туристов организуют оперативно.

Требовательным клиентам турагенты могут заранее выкупить пассы на скоростной проход – это обходится в $100–150. Также гиды обычно помогают избежать толп, так как знают правильные локации. Все это говорит о важности планирования путешествия с грамотным турагентом, который поможет не только сэкономить, но и избежать массы проблем, подчеркнул Арутюнов.

«Особенно это важно при поездке в такие страны, где есть куча мелочей: например, в Китае, помимо толкучки, это проблемы с едой, которая не всегда нравится русским туристам, нюансы с отелями, где некоторые номера не в самом лучшем состоянии, у китайцев свои представления о чистоте», — пояснил эксперт.

По словам специалиста, китайцы не очень любят иностранных туристов, которые требуют к себе особого отношения, в том числе определенных блюд, знания языка и так далее. И если международные сети отелей идут навстречу, то местные китайские гостиницы иностранцам вообще не предоставляют номера, особенно в периоды пиковой загрузки. В то же время туристы из России в Китай имеют преимущество перед другими иностранцами – к русским там относятся хорошо, что сложилось исторически, заключил Арутюнов.

До этого сообщалось о двукратном росте поездок россиян в Китай – количество бронирований россиянами отелей в 2026 году выросло на 87% по сравнению с 2025 годом. КНР занимает 10 место в рейтинге зарубежных направлений по числу бронирований у россиян в условиях безвизового режима.

Наибольшей популярностью среди российских туристов пользуются города материкового Китая — на долю бронирований в Пекине и Шанхае в 2026 году приходится больше половины всех бронирований в стране (53%).

Ранее Китай выразил готовность продлить безвиз для россиян.

 
