Глава Бурятии прокомментировал трагедию с аэролодкой на Байкале

Глава Бурятии Алексей Цыденов высказался о произошедшей на Байкале трагедии с туристической аэролодкой. Региональный глава опубликовал комментарий в личном Telegram-канале.

Глава региона рассказал, что поручил зампреду по линии здравоохранения оказать пострадавшим в результате инцидента всю необходимую помощь. Он также сообщил, что в сфере контроля за услугами, оказываемыми туристам, будут приняты «самые жесткие меры».

Цыденов также выразил глубокие соболезнования родным и близким людей, которые не выжили в результате произошедшего. Он отметил, что в части оказания поддержки также будут приняты все меры.

Инцидент произошел 18 мая на Байкале — перевернулось судно на воздушной подушке. По предварительным данным, инцидент произошел в 30 метрах от местности Черепаха. Пять человек не выжили, одна женщина госпитализирована с рваной раной ноги. Всего в лодке находились 18 человек. Из них 13, в том числе одного ребенка, удалось спасти.

Ранее стала известна судьба водителя аэролодки, перевернувшейся на Байкале.