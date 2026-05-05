В индийском аэропорту эвакуировали пассажиров из-за загоревшегося пауэрбанка

IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press

Экстренная эвакуация пассажиров была объявлена в международном аэропорту индийского города Чандигарха из-за возгорания на борту. Об этом сообщает Hindustan Times.

Инцидент произошел на рейсе авиакомпании IndiGo, прилетевшем из Хайдарабада.

По информации издания, после посадки самолета поступило сообщение о возгорании на борту пауэрбанка, принадлежащего одному из пассажиров.

В целях безопасности объявили экстренную эвакуацию, пассажиров доставили в здание терминала. В авиакомпании заверили, что перед новыми рейсами самолет пройдет все необходимые технические проверки.

Пассажиры поделились фотографиями в соцсетях, на которых видно, что людей эвакуировали прямо на взлетно-посадочной полосе. Они сообщили, что из-за возгорания салон самолета заполнился дымом. По предварительным данным, пять человек пострадали и были госпитализированы.

В Индии пауэрбанки можно провозить только в ручной клади. Согласно обновленным правилам Главного управления гражданской авиации (DGCA), во время полета запрещено заряжать телефоны и другую технику с помощью внешних устройств.

Ранее в США рейс задержали из-за роя пчел на двигателе самолета.

 
