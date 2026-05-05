Ученый рассказал, чем опасен пауэрбанк в самолете и почему его хотят запретить

ПНИПУ: основная опасность пауэрбанков в самолете связана с риском перегрева
После инцидента с возгоранием на борту самолета «Уральских авиалиний» Росавиация предложила ограничить использование пауэрбанков в полете. Как рассказал ученый Пермского Политеха, дело не столько в самом устройстве, сколько в условиях его эксплуатации на высоте. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Пауэрбанк представляет собой набор литий-ионных или литий-полимерных аккумуляторов с управляющей электроникой. В процессе работы внутри батареи движутся ионы лития, обеспечивая накопление и отдачу энергии. Такие аккумуляторы обладают высокой энергоемкостью и долговечностью, однако остаются химически активными и чувствительными к внешним условиям.

По словам Андрея Затонского, доктора технических наук, заведующего кафедрой «Автоматизации технологических процессов» Березниковского филиала Пермского Политеха, основная опасность связана с риском перегрева и так называемого теплового разгона. При повреждении или внутреннем коротком замыкании температура внутри батареи может резко возрасти, что приводит к выделению газа, воспламенению и даже взрыву.

Дополнительную угрозу создают особенности полета. Вибрация и перепады давления способны ускорять разрушение внутренних компонентов аккумулятора, особенно если в нем уже есть скрытые дефекты. В таких условиях даже незначительный нагрев может быстрее перейти в неконтролируемый процесс.

Именно поэтому действующие правила запрещают перевозить пауэрбанки в багаже — их можно брать только в салон, где экипаж сможет оперативно заметить и локализовать возможное возгорание. Однако использование устройства во время полета увеличивает риск: при зарядке через него проходит ток, который дополнительно нагревает батарею.

При этом, как подчеркнул ученый, сами по себе литий-ионные аккумуляторы используются и в смартфонах, и в ноутбуках. Разница заключается в уровне защиты: «умные» устройства оснащены системами контроля температуры, напряжения и тока, тогда как пауэрбанки часто имеют более простую и дешевую электронику.

В результате сочетание нагрузки, ограниченной защиты и специфических условий полета делает портативные аккумуляторы более уязвимыми. Эксперт советует не использовать пауэрбанки на борту самолета без необходимости, а при перевозке следить за их состоянием и избегать повреждений.

Ранее врач предупредил, что старые батарейки в тонометре искажают показатели.

 
