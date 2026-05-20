В Армавире объявили эвакуацию жителей

В Армавире на Кубани объявлена эвакуация жителей на фоне угрозы подтопления
Администрация города Армавира

В Армавире объявлена эвакуация жителей в связи с угрозой подтопления на фоне подъема уровня воды в реках после ливней. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

«В связи с повышением уровня воды в реках Кубань и Уруп сохраняется угроза затопления прибрежных территорий Армавира», — сказано в сообщении.

По информации специалистов, в районе Невинномысска проводится аварийный сброс воды с водохранилища, из-за чего возможно достижение критических отметок уровня воды, который, по прогнозам, доберется до города к 17:00 мск. На экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение с 16:00 мск эвакуировать жителей из зон возможного подтопления — в заявлении уточняется, что речь идёт о Старой Станице, хуторе Красная Поляна, поселке Юбилейный, части микрорайона Северный, переулке Баранников, а также СНТ «Химик», «Строитель» и «Заречное».

До этого МЧС России сообщило, что 20 мая на территории всех регионов Северо-Кавказского федерального округа из-за дождей и ветра ожидаются подтопления местности. Сильные дожди, грозы с градом, а также штормовой ветер порывами до 25 метров в секунду могут привести к подтоплению пониженных участков местности, нарушению работы систем жизнеобеспечения населения, а также затруднениям в работе транспорта.

19 мая в Дагестане объявили экстренное предупреждение в связи с ожидаемым подъемом воды в реке Терек до неблагоприятных отметок.

Ранее МЧС сообщило о массовом сносе самостроя в Дагестане после наводнения.

 
