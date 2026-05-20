Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В ООН заявили, что в течение ближайшего года мир может ожидать продовольственный кризис

ООН: в течение 6-12 месяцев в мире может наступить продовольственный кризис
KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН предупредила, что из-за блокады Ормузского пролива в течение 6-12 месяцев мир может ожидать продовольственный кризис. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главного экономиста ФАО Максимо Тореро, рост цен на энергоносители и удобрения, уменьшение посевов ведут к снижению урожайности, что в, в свою очередь, приводит к росту цен на сырьевые товары и скачку продовольственной инфляции.

В ФАО подчеркнули, что блокировка Ормузского пролива привела к «системному агропродовольственному шоку, который может спровоцировать серьезный глобальный кризис и рост цен на продовольствие в течение полугода — года».

Как отметил директор отдела агропродовольственной экономики ФАО Дэвид Лаборд, для смягчения негативных последствий будет нужен переход на альтернативные сухопутные и морские пути, включая пути через восточную часть Аравийского полуострова, западную часть Саудовской Аравии и Красное море.

17 марта Reuters со ссылкой на анализ Всемирной продовольственной программы (ВПП) сообщало, что в Иране 45 миллионов человек могут столкнуться с острой нехваткой продовольствия, если война, начатая США и Израилем против Исламской Республики, продлится до июня.

Ранее на Западе заявили о возможной рецессии в экономике из-за войны в Иране.

 
Теперь вы знаете
Дешево, но с нюансами. Как купить субсидированные билеты и что о них нужно знать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!