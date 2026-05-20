В ООН заявили, что в течение ближайшего года мир может ожидать продовольственный кризис

ООН: в течение 6-12 месяцев в мире может наступить продовольственный кризис

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН предупредила, что из-за блокады Ормузского пролива в течение 6-12 месяцев мир может ожидать продовольственный кризис. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главного экономиста ФАО Максимо Тореро, рост цен на энергоносители и удобрения, уменьшение посевов ведут к снижению урожайности, что в, в свою очередь, приводит к росту цен на сырьевые товары и скачку продовольственной инфляции.

В ФАО подчеркнули, что блокировка Ормузского пролива привела к «системному агропродовольственному шоку, который может спровоцировать серьезный глобальный кризис и рост цен на продовольствие в течение полугода — года».

Как отметил директор отдела агропродовольственной экономики ФАО Дэвид Лаборд, для смягчения негативных последствий будет нужен переход на альтернативные сухопутные и морские пути, включая пути через восточную часть Аравийского полуострова, западную часть Саудовской Аравии и Красное море.

17 марта Reuters со ссылкой на анализ Всемирной продовольственной программы (ВПП) сообщало, что в Иране 45 миллионов человек могут столкнуться с острой нехваткой продовольствия, если война, начатая США и Израилем против Исламской Республики, продлится до июня.

Ранее на Западе заявили о возможной рецессии в экономике из-за войны в Иране.