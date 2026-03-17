Ирану предрекли острый продовольственный кризис из-за войны

Reuters: в июне 45 млн иранцев могут столкнуться с острой нехваткой продуктов
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via Reuters

В Иране 45 миллионов человек могут столкнуться с острой нехваткой продовольствия, если война, начатая США и Израилем против Исламской Республики, продлится до июня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анализ Всемирной продовольственной программы (ВПП).

Отмечается, что многомиллионное население может ждать острый голод из-за роста цен на продовольствие, нефть и транспортные расходы.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

