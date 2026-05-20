Россиян предупредили о последствиях неконтролируемого использования ИИ в учебе

Бесконтрольное использование искусственного интеллекта (ИИ) в учебном процессе может снижать уровень самостоятельного мышления и привычку прилагать интеллектуальное усилие. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредила семейный и детский психолог, нейропсихолог, консультант по детскому развитию и образованию Мария Тодорова.

«Ключевым становится не запрет технологий, который всегда играет против того, кто запретил, а грамотное педагогическое сопровождение и обучение тому, как ими пользоваться», — объяснила специалист.

Она подчеркнула, что сейчас ИИ становится значимой частью образовательной среды, поэтому система обучения адаптируется к новым технологиям. Эксперт сравнила этот процесс с массовым внедрением компьютеров и различных программ в прошлом, которые теперь являются базовым инструментом учебы.

По словам психолога, сегодня акцент больше направлен не на механическое запоминание информации, а на формирование новых компетенций, таких как понимание принципов работы цифровых инструментов, способность грамотно формулировать задачи, критически оценивать результаты, а также проверять достоверность полученных данных.

Специалист подчеркнула,что нейросети лишь помогают ученикам разбираться в сложных темах, выполнять задания и развивать творческие навыки, а не становятся полной заменой обучения.

Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев до этого говорил, что отказ от использования школьниками искусственного интеллекта блокирует развитие в цифровом пространстве и лишает возможности быть наравне со сверстниками из других стран.

