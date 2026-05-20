На Украине прошли обыски в трех управлениях Нацполиции

«Инсайдер»: в трех управлениях Нацполиции на Украине прошли масштабные обыски

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с сотрудниками прокуратуры проводит масштабные обыски в трех управлениях Нацполиции. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что обыски проходят в Житомирской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Официальных комментариев от Нацполиции по поводу обысков не поступало.

20 марта Нацполиция Украины сообщала, что сотрудники правоохранительных органов в рамках дела о возможном присвоении бюджетных средств проводят 70 обысков в медицинских учреждениях по всей Украине.

Расследование проводится по фактам злоупотребления служебным положением, присвоения и растраты имущества, служебной халатности и вмешательства в работу автоматизированных систем. Злоумышленникам грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок 12 лет.

По данным правоохранителей, сумма нанесенного государству ущерба может составлять несколько сотен миллионов гривен.

