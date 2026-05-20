Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

На Украине прошли обыски в трех управлениях Нацполиции

«Инсайдер»: в трех управлениях Нацполиции на Украине прошли масштабные обыски
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с сотрудниками прокуратуры проводит масштабные обыски в трех управлениях Нацполиции. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что обыски проходят в Житомирской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Официальных комментариев от Нацполиции по поводу обысков не поступало.

20 марта Нацполиция Украины сообщала, что сотрудники правоохранительных органов в рамках дела о возможном присвоении бюджетных средств проводят 70 обысков в медицинских учреждениях по всей Украине.

Расследование проводится по фактам злоупотребления служебным положением, присвоения и растраты имущества, служебной халатности и вмешательства в работу автоматизированных систем. Злоумышленникам грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок 12 лет.

По данным правоохранителей, сумма нанесенного государству ущерба может составлять несколько сотен миллионов гривен.

Ранее на Украине поставщик экипировки для ВСУ провернул крупную аферу и сбежал за границу с $3,5 млн.

 
Теперь вы знаете
Аллея из китовых скелетов, «гора мертвецов» и ловушки для душ: 7 загадочных мест России, о которых мало кто знает
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!