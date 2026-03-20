В медучреждениях на Украине проходят десятки обысков по делу о присвоении денег

Полиция Украины проводит 70 обысков в медучреждениях по делу о присвоении денег
Нацполиция Украины

Сотрудники правоохранительных органов в рамках дела о возможном присвоении бюджетных средств проводят 70 обысков в медицинских учреждениях по всей Украине. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

«Полицейские документируют схемы присвоения бюджетных средств, которые должны были направляться на лечение украинцев в рамках программ медицинских гарантий. Речь идет о фиктивных медицинских услугах и манипуляциях с данными в электронной системе здравоохранения», — отмечается в заявлении.

Расследование проводится по фактам злоупотребления служебным положением, присвоения и растраты имущества, служебной халатности и вмешательства в работу автоматизированных систем. Злоумышленникам грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок 12 лет.

По данным правоохранителей, сумма нанесенного государству ущерба может составлять несколько сотен миллионов гривен.

13 марта журналисты РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что на Украине продолжаются скандалы, связанные с нецелевым использованием западной финансовой помощи. Один из скандалов вызвала публикация мэра города Нововолынска Бориса Карпуса о том, что он передал украинским военным генераторы, закупленные у Германии и Литвы. Как рассказал источник агентства, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) уверены, что большую часть пожертвований чиновник присвоил себе и приобрел маломощные генераторы на оставшиеся средства.

Ранее на Украине поставщик экипировки для ВСУ провернул крупную аферу и сбежал за границу с $3,5 млн.

 
