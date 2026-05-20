Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Психлог раскрыл, в каких случаях спорт — лекарство, а в каких — яд

Психолог Шамсутдинов: силовые тренировки в спортзале подходят не всем
David Herraez Calzada/Shutterstock/FOTODOM

Спорт — это не просто физическая активность, а мощный инструмент, способный как поднять настроение, так и испортить его. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов. По его словам, каждый человек должен подбирать вид тренировок под себя, в зависимости от генетики, личного опыта, уровня стресса и текущего психоэмоционального состояния. Например, йога для одних становится способом замедлиться и отпустить напряжение, а для других кажется скучной и неэффективной.

Эксперт отметил, что во время физической активности выделяются эндорфины — гормоны счастья. Однако кортизол, гормон стресса, тоже активно участвует в процессе. Если человек постоянно находится в стрессовом состоянии и выбирает интенсивные тренировки, уровень кортизола может оставаться высоким, что в итоге приводит к выгоранию.

«В конечном счете, спорт может быть как лекарством, так и ядом. Главное — прислушиваться к себе и понимать, что именно вам нужно в данный момент. И не забывайте: работа с телом — это работа с душой», — заключил эксперт.

Тренер Загородного клуба «Лапино Фитнес» Ирина Мальцева до этого говорила, что если человек хочет тренироваться ежедневно, ему нужно чередовать легкую и тяжелую нагрузку на разные группы мышц. Она предупредила, что мышцам необходимы минимум сутки на восстановление после силовой тренировки.

Ранее тренер посоветовала пять лучших упражнений для разминки в поезде.

 
Теперь вы знаете
Аллея из китовых скелетов, «гора мертвецов» и ловушки для душ: 7 загадочных мест России, о которых мало кто знает
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!