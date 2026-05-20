Психлог раскрыл, в каких случаях спорт — лекарство, а в каких — яд

Спорт — это не просто физическая активность, а мощный инструмент, способный как поднять настроение, так и испортить его. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов. По его словам, каждый человек должен подбирать вид тренировок под себя, в зависимости от генетики, личного опыта, уровня стресса и текущего психоэмоционального состояния. Например, йога для одних становится способом замедлиться и отпустить напряжение, а для других кажется скучной и неэффективной.

Эксперт отметил, что во время физической активности выделяются эндорфины — гормоны счастья. Однако кортизол, гормон стресса, тоже активно участвует в процессе. Если человек постоянно находится в стрессовом состоянии и выбирает интенсивные тренировки, уровень кортизола может оставаться высоким, что в итоге приводит к выгоранию.

«В конечном счете, спорт может быть как лекарством, так и ядом. Главное — прислушиваться к себе и понимать, что именно вам нужно в данный момент. И не забывайте: работа с телом — это работа с душой», — заключил эксперт.

Тренер Загородного клуба «Лапино Фитнес» Ирина Мальцева до этого говорила, что если человек хочет тренироваться ежедневно, ему нужно чередовать легкую и тяжелую нагрузку на разные группы мышц. Она предупредила, что мышцам необходимы минимум сутки на восстановление после силовой тренировки.

