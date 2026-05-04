Тренер раскрыла, можно ли тренироваться каждый день

Если человек хочет тренироваться ежедневно, ему нужно чередовать легкую и тяжелую нагрузку на разные группы мышц. Об этом «Газете.Ru» рассказала тренер Загородного клуба «Лапино Фитнес» Ирина Мальцева, отметив, что мышцам необходимы минимум сутки на восстановление после силовой тренировки.

«Тренироваться каждый день не вредно, если каждый день не убиваться. Тело восстанавливается по системам, мышцы, суставы, связки и нервная система имеют свои сроки, поэтому одну и ту же группу нельзя загружать тяжелыми силовыми два дня подряд. Мышце требуется хотя бы сутки восстановления, это база силового тренинга. Ежедневная активность нормальна при чередовании тяжелых, средних и легких дней. В понедельник идет силовая на низ тела, во вторник легкое кардио и мобилити, в среду силовая на верх тела, в четверг ходьба сорок минут в спокойном темпе, в пятницу силовая на все тело без отказа, в субботу спокойное кардио или плавание, в воскресенье десять тысяч шагов и растяжка. Так выглядит здоровый ежедневный режим без перегруза», — сказала она.

Мальцева уточнила, что усталость проявляется через постоянную боль в мышцах, раздражении от тренировок и ухудшении сна, поэтому на этот период лучше снизить нагрузку.

«Перебор начинается там, где идут тяжелые ноги два дня подряд, становая после интервалов и кардио до тошноты в выходной. Сигналы тревожные и хорошо заметные. Падают рабочие веса несколько тренировок подряд, мышцы болят почти постоянно, появляется боль в колене, плече или пояснице, ухудшается сон, утром пульс выше обычного, тело ватное, на разминке уже нет сил, тренировка вызывает раздражение. При таких признаках объем снижается на пять-семь дней, веса уходят 20-30%, отказные подходы убираются, остается ходьба и легкая работа», — объяснила эксперт.

