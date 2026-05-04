Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Тренер раскрыла, можно ли тренироваться каждый день

Тренер Мальцева посоветовала не тренировать одну группу мышц несколько дней подряд
And-One/Shutterstock/FOTODOM

Если человек хочет тренироваться ежедневно, ему нужно чередовать легкую и тяжелую нагрузку на разные группы мышц. Об этом «Газете.Ru» рассказала тренер Загородного клуба «Лапино Фитнес» Ирина Мальцева, отметив, что мышцам необходимы минимум сутки на восстановление после силовой тренировки.

«Тренироваться каждый день не вредно, если каждый день не убиваться. Тело восстанавливается по системам, мышцы, суставы, связки и нервная система имеют свои сроки, поэтому одну и ту же группу нельзя загружать тяжелыми силовыми два дня подряд. Мышце требуется хотя бы сутки восстановления, это база силового тренинга. Ежедневная активность нормальна при чередовании тяжелых, средних и легких дней. В понедельник идет силовая на низ тела, во вторник легкое кардио и мобилити, в среду силовая на верх тела, в четверг ходьба сорок минут в спокойном темпе, в пятницу силовая на все тело без отказа, в субботу спокойное кардио или плавание, в воскресенье десять тысяч шагов и растяжка. Так выглядит здоровый ежедневный режим без перегруза», — сказала она.

Мальцева уточнила, что усталость проявляется через постоянную боль в мышцах, раздражении от тренировок и ухудшении сна, поэтому на этот период лучше снизить нагрузку.

«Перебор начинается там, где идут тяжелые ноги два дня подряд, становая после интервалов и кардио до тошноты в выходной. Сигналы тревожные и хорошо заметные. Падают рабочие веса несколько тренировок подряд, мышцы болят почти постоянно, появляется боль в колене, плече или пояснице, ухудшается сон, утром пульс выше обычного, тело ватное, на разминке уже нет сил, тренировка вызывает раздражение. При таких признаках объем снижается на пять-семь дней, веса уходят 20-30%, отказные подходы убираются, остается ходьба и легкая работа», — объяснила эксперт.

Ранее тренер назвал главную причину отеков.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!