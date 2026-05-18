Тренер посоветовала пять лучших упражнений для разминки в поезде

Длительное пребывание в положении сидя или лежа замедляет кровообращение, сковывает мышцы и приводит к дискомфортным ощущениям. Надежда Коляда, тренер групповых программ сети фитнес-клубов Pride Fitness (входит в ГК Pride United), в разговоре с «Газетой.Ru» посоветовала простые, но эффективные упражнения, которые помогут снять напряжение в теле в дороге.

Наклоны головы. Необходимо плавно, без рывков наклонять голову сначала в правую сторону, а затем в левую. Количество повторений – 8–10 раз. В конце можно добавить статическое вытяжение. Наклонить голову к плечу и аккуратно зафиксировать рукой. Повторить с другой стороны.

2. Круговые движения плечами. Требуется сесть ровно, медленно вращать плечи сначала вперед, а потом назад, включая лопатки в работу. Выполнять упражнение нужно 6–8 раз в каждую сторону.

5. Соединение лопаток. Следует сесть прямо, поднять руки в стороны и согнуть локти под углом 90 градусов ладонями вниз, а затем свести лопатки вместе и задержать такое положение на 3–4 секунды. Повторить 8–10 раз. При выполнении упражнения необходимо контролировать поясницу в нейтральном положении (без напряжения).

4. Подъем на полупальцы. Исходное положение стоя, ноги на ширине таза, колени чуть-чуть согнуты. Необходимо плотно прижать стопы к полу, приподнять пятки как можно выше и задержать их на пару секунд вверху. Выполнять упражнение нужно 4–6 раз.

5. Вытяжение спины и раскрытие грудного отдела. Требуется вытянуть руки вперед, сцепить их в замок и округлить спину, а затем открыть руки широко в стороны и вытянуться грудной клеткой вперед. В таком положении необходимо задержаться на 3–4 секунды. Количество повторений – 6–8 раз.

«В поездах дальнего следования также можно выполнять ягодичный мостик и упражнения на пресс. Каждое из них следует повторить по 10–15 раз. Даже в условиях ограниченного пространства простая разминка в поезде поможет избежать усталости, снять чувство напряжения и дискомфорта», — резюмировала она.

Ранее россиянам напомнили о важных правилах, как бегать в жару.