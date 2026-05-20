Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Онищенко сообщил о росте заболеваемости холерой в мире

Онищенко: заболеваемость холерой в мире растет, но РФ инфекция «пока милует»
Anas Alkharboutli/Global Look Press

В 2025 году в мире выросло количество зарегистрированных случаев заболевания холерой. Об этом сообщил академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, его слова приводит РИА Новости.

По словам врача, в прошлом году было зарегистрировано 614 тысяч случаев холеры. Для сравнения, в 2024 году заболевание выявлено у 560 тысяч человек.

«Это говорит о том, что холера продолжает расти», — сказал Онищенко журналистам.

При этом эпидемиолог отметил, что Россию инфекция «пока милует». Вспышек на территории страны не было уже много лет.

До этого кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Ольга Зыкова назвала главный симптом холеры. Она обратила внимание, что озноба и боли в животе при этом заболевании обычно не наблюдается. Как правило, основным симптомом холеры является диарейный синдром.

Эпидемиолог объяснила, что холера, как правило, распространяется через грязные руки и предметы обихода. Индия является страной, где риски заразиться этим заболеванием выше всего. В связи с этим, путешественникам настоятельно рекомендуется употреблять только фильтрованную воду. Кроме того, следует избегать употребления блюд из кафе сомнительного уровня, посоветовала доктор.

Ранее было открыто секретное оружие бактерий холеры.

 
Теперь вы знаете
Аллея из китовых скелетов, «гора мертвецов» и ловушки для душ: 7 загадочных мест России, о которых мало кто знает
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!