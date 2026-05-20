Онищенко сообщил о росте заболеваемости холерой в мире

В 2025 году в мире выросло количество зарегистрированных случаев заболевания холерой. Об этом сообщил академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, его слова приводит РИА Новости.

По словам врача, в прошлом году было зарегистрировано 614 тысяч случаев холеры. Для сравнения, в 2024 году заболевание выявлено у 560 тысяч человек.

«Это говорит о том, что холера продолжает расти», — сказал Онищенко журналистам.

При этом эпидемиолог отметил, что Россию инфекция «пока милует». Вспышек на территории страны не было уже много лет.

До этого кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Ольга Зыкова назвала главный симптом холеры. Она обратила внимание, что озноба и боли в животе при этом заболевании обычно не наблюдается. Как правило, основным симптомом холеры является диарейный синдром.

Эпидемиолог объяснила, что холера, как правило, распространяется через грязные руки и предметы обихода. Индия является страной, где риски заразиться этим заболеванием выше всего. В связи с этим, путешественникам настоятельно рекомендуется употреблять только фильтрованную воду. Кроме того, следует избегать употребления блюд из кафе сомнительного уровня, посоветовала доктор.

