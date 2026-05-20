В Томске ребенок выпал из окна школы и попал в реанимацию

В Томске школьник выпал из окна второго этажа во время уроков
Telegram-канал «Регион-70 Томск»

В Томске школьник выпал из окна и попал в реанимацию, сообщает полиция города.

Несчастный случай произошел 20 мая в школе №52. Мальчик 2014 года рождения упал со второго этажа. Ребенка в тяжелом состоянии забрали в больницу, он был доставлен в реанимацию.

По данным полиции, информация о происшествии поступила в дежурную часть ОМВД по Октябрьскому району в 13:25. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В департаменте образования сообщили, что по факту инцидента в школе организована служебная проверка.

До этого в Ленобласти во время пожара мужчина выпал из окна дома и чудом выжил. Огонь вспыхнул в квартире-студии на пятом этаже, жильцы дома успели эвакуироваться до приезда пожарных. Один из жителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выпал из окна. Мужчина выжил, приземлившись на крышу пункта выдачи Wildberries, но получил тяжелые травмы.

Ранее в Екатеринбурге четырехлетний ребенок выжил после падения с 15-го этажа.

 
