В Томске ребенок выпал из окна школы и попал в реанимацию

В Томске школьник выпал из окна второго этажа во время уроков

В Томске школьник выпал из окна и попал в реанимацию, сообщает полиция города.

Несчастный случай произошел 20 мая в школе №52. Мальчик 2014 года рождения упал со второго этажа. Ребенка в тяжелом состоянии забрали в больницу, он был доставлен в реанимацию.

По данным полиции, информация о происшествии поступила в дежурную часть ОМВД по Октябрьскому району в 13:25. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В департаменте образования сообщили, что по факту инцидента в школе организована служебная проверка.

