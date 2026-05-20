Синоптик рассказал о погоде в Москве в июне

В июне в Москве ожидается теплая погода, в середине месяца температура поднимется до +25°C, в конце третьей декады — придет жара. Об этом aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

При этом, по его словам, в начале месяца воздух будет прогреваться только до +17-22°C, в третьей декаде температура воздуха может опуститься ниже +20°C на непродолжительный период. К концу июня она снова будет расти, добавил синоптик.

«Возможно потепление до +25…+30°C, И такая жара перейдет на начало июля. Но без дождей не обойдется. Время от времени будут идти дожди, сильные дожди в третьей декаде», – уточнил Ильин.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что жара в Москве спадет уже к выходным. По его словам, температура воздуха опустится до комфортных +22-24°C либо в пятницу, либо в субботу.

Синоптик отметил, что вместе с понижением температуры в столичный регион могут прийти кратковременные дожди и грозы. До конца рабочей недели в Москве сохранится жаркая, солнечная и маловетренная погода, добавил Шувалов.

Ранее москвичей предупредили о резком похолодании после нынешней рекордной жары.

 
