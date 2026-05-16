Стало известно, откуда ВСУ запускали дроны для атаки на Ставрополь и Ростов

Эксперт Кондратьев назвал место запуска дронов на Ставрополь и Ростов

В ночь на 16 мая беспилотники, направленные в сторону Ставропольского края, предположительно были запущены из Одесской области. Об этом в беседе с aif.ru рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

По его словам, маршрут дронов, летевших к Невиномысску, мог пролегать через Крым и Адыгею к северной стороне Кавказского хребта.

Кондратьев отметил, что аналогичная тактика использовалась и при нападении на Ростовскую область, где беспилотники двигались над водной поверхностью, оставаясь незаметными для радаров.

«В Ростовскую область беспилотные комплексы могли запустить из ближайшего украинского региона. Вероятнее всего, из Одесской области», – сообщил эксперт.

16 мая губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что силы ПВО отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Невиномысске. Пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировали.

В этот же день стало известно об атаке на Ростовскую область. Дроны ВСУ сбили в Таганроге и Каменск-Шахтинском, в Мясниковском и Матвеево-Курганском районах.

Ранее более сотни беспилотников сбили за ночь над Россией.