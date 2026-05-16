Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Стало известно, откуда ВСУ запускали дроны для атаки на Ставрополь и Ростов

Эксперт Кондратьев назвал место запуска дронов на Ставрополь и Ростов
Alina Smutko/Reuters

В ночь на 16 мая беспилотники, направленные в сторону Ставропольского края, предположительно были запущены из Одесской области. Об этом в беседе с aif.ru рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

По его словам, маршрут дронов, летевших к Невиномысску, мог пролегать через Крым и Адыгею к северной стороне Кавказского хребта.

Кондратьев отметил, что аналогичная тактика использовалась и при нападении на Ростовскую область, где беспилотники двигались над водной поверхностью, оставаясь незаметными для радаров.

«В Ростовскую область беспилотные комплексы могли запустить из ближайшего украинского региона. Вероятнее всего, из Одесской области», – сообщил эксперт.

16 мая губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что силы ПВО отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Невиномысске. Пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировали.

В этот же день стало известно об атаке на Ростовскую область. Дроны ВСУ сбили в Таганроге и Каменск-Шахтинском, в Мясниковском и Матвеево-Курганском районах.

Ранее более сотни беспилотников сбили за ночь над Россией.

 
Теперь вы знаете
Обедневшее «Евровидение» думает о возврате России. Сколько стоит конкурс и на чьи деньги он проходит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!