Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Онищенко назвал серьезную проблему на пути к увеличению жизни россиян

Онищенко: расцвет ожирения мешает увеличить продолжительность жизни россиян
Нина Зотина/РИА Новости

К 2030 году продолжительность жизни россиян должна увеличиться до 78 лет – это одна из ключевых национальных целей страны. Однако достичь ее мешает расцвет ожирения – эта проблема набирает обороты, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. В беседе с НСН он призвал не путать эту болезнь с обычным лишним весом.

По словам Онищенко, Россия сегодня вышла в топ-50 стран по ожирению, а по темпам прироста попала в первую десятку.

«Корень проблемы состоит в том, что это показатель неблагополучия в обществе в сфере здравоохранения», ― добавил врач.

Он пояснил, что речь идет именно об ожирении, то есть медицинском диагнозе, который требует лечения кардиологов, эндокринологов и хирургов. В тяжелых случаях без операции не обойтись, часто пациентам показана резекция, то есть удаление части желудка.

«Это приводит к тому, что у людей пропадает аппетит, это дает эффект снижения веса до нормального. Поэтому к врачам нужно обращаться в любом случае», ― заключил специалист.

В Минздраве до этого сообщили, что избыточный вес на сегодняшний день фиксируется у 56% россиян, а ожирение ― у 22–26%. Подчеркивается, что 30-50% заболеваний вызваны нарушениями питания. К основным пищевым нарушениям граждан относятся избыточное потребление сахара, которое превышает норму почти в четыре раза, и насыщенных жиров ― многие россияне превышают норму в 1,5-2 раза.

Ранее Мясников предупредил, что каждый лишний килограмм веса забирает жизнь россиян.

 
Теперь вы знаете
Аллея из китовых скелетов, «гора мертвецов» и ловушки для душ: 7 загадочных мест России, о которых мало кто знает
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!