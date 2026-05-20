Онищенко назвал серьезную проблему на пути к увеличению жизни россиян

К 2030 году продолжительность жизни россиян должна увеличиться до 78 лет – это одна из ключевых национальных целей страны. Однако достичь ее мешает расцвет ожирения – эта проблема набирает обороты, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. В беседе с НСН он призвал не путать эту болезнь с обычным лишним весом.

По словам Онищенко, Россия сегодня вышла в топ-50 стран по ожирению, а по темпам прироста попала в первую десятку.

«Корень проблемы состоит в том, что это показатель неблагополучия в обществе в сфере здравоохранения», ― добавил врач.

Он пояснил, что речь идет именно об ожирении, то есть медицинском диагнозе, который требует лечения кардиологов, эндокринологов и хирургов. В тяжелых случаях без операции не обойтись, часто пациентам показана резекция, то есть удаление части желудка.

«Это приводит к тому, что у людей пропадает аппетит, это дает эффект снижения веса до нормального. Поэтому к врачам нужно обращаться в любом случае», ― заключил специалист.

В Минздраве до этого сообщили, что избыточный вес на сегодняшний день фиксируется у 56% россиян, а ожирение ― у 22–26%. Подчеркивается, что 30-50% заболеваний вызваны нарушениями питания. К основным пищевым нарушениям граждан относятся избыточное потребление сахара, которое превышает норму почти в четыре раза, и насыщенных жиров ― многие россияне превышают норму в 1,5-2 раза.

Ранее Мясников предупредил, что каждый лишний килограмм веса забирает жизнь россиян.