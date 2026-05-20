В ВОЗ оценили риск распространения Эболы

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что риск распространения Эболы оценивается как высокий на региональном уровне. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы оцениваем риск как высокий на региональном и национальном уровне, но как низкий на глобальном уровне», — сказал глава ВОЗ на пресс-конференции в Женеве.

Как сообщил Гебрейесус, на данный момент зафиксировано более 600 подозреваемых случаев заражения Эболой и 139 подозреваемых летальных исходов от этого вируса. Всемирная организация здравоохранения прогнозирует дальнейший рост этих цифр.

17 мая стало известно об объявлении чрезвычайной ситуации (ЧС) в области общественного здравоохранения из-за распространения Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде. По данным ВОЗ, уже зафиксировано международное распространение инфекции. В столице Уганды Кампале выявлены два лабораторно подтвержденных случая у людей, прибывших из Конго, один из них закончился летальным исходом.

Ранее Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки Эбола в России.