Стало известно о недавнем ремонте в школе Севастополя, где обрушился балкон с детьми

Школа Севастополя, в которой из-за обрушения балкона пострадали, по предварительным данным, десять детей, была капитально отремонтирована в 2025 году. Это следует из данных правительства региона.

Согласно информации, размещенной на информационных ресурсах правительства региона, ремонт в учебном заведении завершили в 2025 году, а в конце прошлого учебного года там уже прошел выпускной. Часть работ завершили досрочно.

Работы выполнялись ООО «СЗ «Темпрано». Указаны выполненные работы: внутренняя отделка помещений и монтаж оборудования, обновление коммуникаций, замена дверей и окон, ремонт кровли, фасада, устройство полов, монтаж настенной и напольной плитки, монтаж приточно-вытяжной вентиляции. Кроме того, были установлены ионизаторы и рекуператоры, установлены пожарная и охранная сигнализации, обновлена спортивная площадка и благоустроена территория.

Также проводился капитальный ремонт школьного тира, где были обустроены кабинеты начальной военной подготовки, помещения для хранения оружия. В корпусе был с нуля построен санузел. Дополнительно за счет средств городского бюджета была отремонтирована школьная столовая.

20 мая в школе Севастополя рухнул балкон с учащимися, десять человек пострадали. По данным 112, инцидент произошел в Нахимовском районе в школе № 13. Школьники вышли на балкон, чтобы с фотографироваться и в этот момент он обвалился. Всех пострадавших госпитализировали.

Ранее стало известно, что призер Крыма по армрестлингу пострадал при обрушении балкона в школе.

 
