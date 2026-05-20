Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

«Русский Халк» развенчал популярный миф об уколах тестостерона

Рекордсмен мира Сергей Агаджанян предупредил россиян об опасности стероидов
Shutterstock

Польза стероидов – это не более, чем миф, на самом деле их применение в юном возрасте можно сравнить с наркоманией. Побочные эффекты от таких препаратов, включая уколы тестостерона, могут довести до летального исхода, заявил НСН рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк».

Так он отреагировал на сообщения о том, что среди молодых россиян растет спрос на уколы тестостерона без медицинских показаний. По мнению эксперта, это меняет поведение и приводит к аддикции и агрессии. Кроме того, важно учитывать качество препаратов.

«Если говорить о гормонозаместительной терапии, она прописывается врачами-андрологами, как правило, людям уже после 40 лет, — подчеркнул спортсмен. — Врач смотрит, насколько нужен тестостерон. Не секрет, что после 30 лет каждый год тестостерон в организме уменьшается примерно на 1%. Но это не значит, что молодой человек должен его применять».

Он призвал отказаться от стероидов в юном возрасте, пояснив, что это сильно бьет по половому созреванию и грозит серьезной побочкой. Молодым людям следует использовать возможности своего организма, активно занимаясь спортом и укрепляя здоровье, заключил Агаджанян.

До этого гинеколог-репродуктолог Мария Милютина рассказала, что у современных молодых мужчин падает уровень тестостерона, сегодня он уже ниже среднего, который наблюдался 30–40 лет назад. Это в первую очередь связано с изменившимся образом жизни, малой физической активностью и распространением проблемы лишнего веса, подчеркнула врач.

Ранее врач объяснила, в каких случаях протеин может причинить серьезный вред организму.

 
Теперь вы знаете
Аллея из китовых скелетов, «гора мертвецов» и ловушки для душ: 7 загадочных мест России, о которых мало кто знает
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!