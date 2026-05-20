«Русский Халк» развенчал популярный миф об уколах тестостерона

Польза стероидов – это не более, чем миф, на самом деле их применение в юном возрасте можно сравнить с наркоманией. Побочные эффекты от таких препаратов, включая уколы тестостерона, могут довести до летального исхода, заявил НСН рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк».

Так он отреагировал на сообщения о том, что среди молодых россиян растет спрос на уколы тестостерона без медицинских показаний. По мнению эксперта, это меняет поведение и приводит к аддикции и агрессии. Кроме того, важно учитывать качество препаратов.

«Если говорить о гормонозаместительной терапии, она прописывается врачами-андрологами, как правило, людям уже после 40 лет, — подчеркнул спортсмен. — Врач смотрит, насколько нужен тестостерон. Не секрет, что после 30 лет каждый год тестостерон в организме уменьшается примерно на 1%. Но это не значит, что молодой человек должен его применять».

Он призвал отказаться от стероидов в юном возрасте, пояснив, что это сильно бьет по половому созреванию и грозит серьезной побочкой. Молодым людям следует использовать возможности своего организма, активно занимаясь спортом и укрепляя здоровье, заключил Агаджанян.

До этого гинеколог-репродуктолог Мария Милютина рассказала, что у современных молодых мужчин падает уровень тестостерона, сегодня он уже ниже среднего, который наблюдался 30–40 лет назад. Это в первую очередь связано с изменившимся образом жизни, малой физической активностью и распространением проблемы лишнего веса, подчеркнула врач.

