Врач объяснила, в каких случаях протеин может причинить серьезный вред организму

Белок является важнейшей основой костей и мышц, а также нейромедиаторов и ферментов иммунной системы. Часто человек не потребляет достаточное количество белка и включает в рацион специальные протеиновые смеси – в частности, это распространено среди спортсменов. Однако есть риск переизбытка белка, что может привести к очень опасным заболеваниям, в первую очередь ударив по почкам, предупредила в беседе с 360.ru врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, эталонным считается белок яйца, который усваивается на 98%. К примеру, в случае с говядиной, мясом птицы и рыбой все намного сложнее – их полностью организм переварить не может.

Важно учитывать, что все люди имеют разную потребность в белке – здоровым людям с полноценным питанием не нужно дополнительно пить протеин. Но вот если человек намеренно отказывается от молочки, нута, гороха и прочих источников белка, то их можно заменить протеиновым коктейлем, отметила врач. Она также напомнила, что протеин бывает разный – например, специально для пожилых людей или для мышц и так далее.

«Поэтому подбирать протеин нужно грамотно и исходить из того, что в среднем необходимо от 80 до 100 граммов белка на килограмм веса. Для спортсменов, конечно, больше», — пояснила Соломатина.

Для хорошей реакции организма на тренировки требуется 1,5-2 грамма белка на 1 кг веса, отметил фитнес-тренер и основатель студии Fitlit EMS Сергей Литовченко. Он также призвал помнить, что не менее важно, чтобы организм получал достаточное количество жиров, углеводов, микро- и макроэлементов, иначе белок не усвоится – именно поэтому нужно подобрать сбалансированное питание.

В то же время переизбыток белка не менее опасен, чем его нехватка, так как может повлиять на работу почек и привести к образованию камней, предупредила Соломатина. По ее словам, это связано с повышением уровня мочевой кислоты и расходом калия и кальция, под воздействием чего ткани разрушаются и старятся. Таким образом, если человек не занимается спортом, то протеин ему пить не рекомендуется. Исключением могут быть лишь случаи, когда приходится пропускать полноценные приемы пищи, но часто заменять их на протеиновый коктейль нельзя, заключила врач.

