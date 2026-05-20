Российские видеохостинги обошли YouTube по популярности среди граждан РФ

Видеохостинг YouTube лидирует среди видеосервисов в РФ по оттоку пользователей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса, опубликованного на сайте Аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ.

Согласно результатам опроса, проведенного в апреле, большинство пользователей — 61% — смотрят горизонтальные видео в «VK Видео». Доли YouTube и RuTube примерно одинаковы и равны 44% и 49% соответственно.

При этом YouTube обгоняет RuTube по регулярности использования: 42% респондентов смотрят видео на YouTube раз в неделю или чаще, 35% пользователей выбирают RuTube. «VK Видео» выбирают 50% респондентов.

Еще 43% опрошенных отметили, что когда-то пользовались YouTube, но сейчас не используют данный видеохостинг.

В опросе «ВЦИОМ-онлайн» участвовали более 2 тысяч россиян в возрасте от 14 лет.

12 мая ВЦИОМ сообщал, что по итогам апреля индекс счастья россиян составил 52 пункта из 100 возможных.

В марте показатель счастья был на четыре пункта выше. В материале поясняется, что такой рейтинг выстраивается из ответов на вопросы респондентов: «если говорить в целом, Вы счастливы или нет?» Тех, кто считает себя определенно счастливыми также стало меньше. Показатель упал на 2 пункта.

Ранее YouTube удалил государственные каналы Белоруссии.