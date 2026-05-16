Россиян предупредили о скрытой опасности легкого ожирения

Врач Медвенская: даже легкое ожирение сокращает жизнь на 3–4 года

Ожирение традиционно воспринимается как проблема пациентов со сложными случаями, с выраженными метаболическими нарушениями и серьезными сопутствующими заболеваниями. Однако на практике именно ожирение I степени чаще всего остается без внимания — как со стороны пациентов, так и со стороны системы здравоохранения. Об этом «Газете.Ru» рассказала бариатрический хирург Ева Медвенская (Спичакова).

По данным российских исследований, пациентам с ожирением I степени практически не назначается лечение. Это тревожная тенденция, поскольку даже начальная стадия заболевания уже влияет на здоровье и продолжительность жизни. Согласно оценкам, ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 40 лет у мужчин с ожирением I степени сокращается в среднем на 4,2 года, у женщин — на 3,5 года.

Вместе с тем в клинической практике сложилась тенденция, при которой пациенты с первой степенью ожирения остаются без необходимого медицинского вмешательства.

«На сегодняшний день ожирение I степени часто воспринимается как эстетический недостаток, а не как хроническое заболевание. На приемах пациентам рекомендуют скорректировать диету и увеличить физическую активность, однако системное лечение не назначается. При этом именно на данной стадии запускаются механизмы развития сопутствующих патологий: сахарного диабета второго типа, артериальной гипертензии, синдрома обструктивного апноэ во сне», — пояснила Медвенская.

По словам врача, для изменения ситуации требуется комплексный медицинский подход. В первую очередь пациентам с индексом массы тела (ИМТ) в интервале от 30 до 35 кг/м2 необходимо пройти обследование у эндокринолога для оценки метаболического статуса, включая анализы на уровень глюкозы, липидный профиль и гормоны.

Специалист подчеркнула, что консервативная терапия должна включать работу с врачом-диетологом и, при наличии показаний, назначение современных медикаментозных препаратов. Если же ожирение сопровождается тяжелыми метаболическими нарушениями, стандарты лечения допускают хирургическое вмешательство.

«Современные клинические рекомендации позволяют рассматривать бариатрическую хирургию не только для пациентов с экстремальным весом. Если у человека с ожирением I степени диагностирован сахарный диабет, который не поддается медикаментозному контролю, своевременно проведенная операция может стать эффективным инструментом для достижения ремиссии сопутствующего заболевания и предотвращения сокращения продолжительности жизни», — говорит хирург.

