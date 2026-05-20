Врач рассказала, какие симптомы при укусе пчелы требуют срочной медпомощи

В медицине различают аллергию на нежалящих насекомых (комары, мухи), укусы которых обычно дают легкие местные реакции, и жалящих (осы, пчелы, шмели), чей яд вызывает наиболее опасные, часто анафилактические реакции. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова.

Реакции на укусы, по ее словам, могут быть местными или системными. Первые проявляются отеком, покраснением, зудом и болью в месте укуса и обычно проходят в течение нескольких часов или дней.

Системные же реакции требуют экстренной помощи: это высыпания по типу крапивницы по всему телу, отек лица и шеи, затрудненное дыхание, головокружение, тошнота, рвота, падение артериального давления. Самая тяжелая, угрожающая жизни реакция — анафилактический шок, предупредила специалист.

Врач-терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава МО Иван Еременко до этого говорил, что перед поездкой за город и отдыхом на даче важно заранее подготовиться к возможным неприятностям, в том числе важно вакцинироваться от клещевого энцефалита и сформировать универсальную аптечку.

В идеальную дачную аптечку, по мнению эксперта, важно включать антисептики для обработки ран, средства для снятия воспаления и зуда после укусов насекомых, обезболивающие и жаропонижающие лекарства. Кроме того, в ней должны быть бинты, пинцет для удаления клещей, средства для промывания глаз и носа, а также препараты для лечения хронических заболеваний (при их наличии) и антигистаминные.

Ранее россиянам рассказали, какие продукты усиливают реакцию после укуса насекомых.