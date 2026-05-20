Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Врач рассказала, какие симптомы при укусе пчелы требуют срочной медпомощи

Врач Ермакова: укус пчелы может вызвать анафилактический шок
Виталий Тимкив/РИА Новости

В медицине различают аллергию на нежалящих насекомых (комары, мухи), укусы которых обычно дают легкие местные реакции, и жалящих (осы, пчелы, шмели), чей яд вызывает наиболее опасные, часто анафилактические реакции. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова.

Реакции на укусы, по ее словам, могут быть местными или системными. Первые проявляются отеком, покраснением, зудом и болью в месте укуса и обычно проходят в течение нескольких часов или дней.

Системные же реакции требуют экстренной помощи: это высыпания по типу крапивницы по всему телу, отек лица и шеи, затрудненное дыхание, головокружение, тошнота, рвота, падение артериального давления. Самая тяжелая, угрожающая жизни реакция — анафилактический шок, предупредила специалист.

Врач-терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава МО Иван Еременко до этого говорил, что перед поездкой за город и отдыхом на даче важно заранее подготовиться к возможным неприятностям, в том числе важно вакцинироваться от клещевого энцефалита и сформировать универсальную аптечку.

В идеальную дачную аптечку, по мнению эксперта, важно включать антисептики для обработки ран, средства для снятия воспаления и зуда после укусов насекомых, обезболивающие и жаропонижающие лекарства. Кроме того, в ней должны быть бинты, пинцет для удаления клещей, средства для промывания глаз и носа, а также препараты для лечения хронических заболеваний (при их наличии) и антигистаминные.

Ранее россиянам рассказали, какие продукты усиливают реакцию после укуса насекомых.

 
Теперь вы знаете
Аллея из китовых скелетов, «гора мертвецов» и ловушки для душ: 7 загадочных мест России, о которых мало кто знает
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!